«Нервная погода»: метеоролог спрогнозировал сильные дожди на юге России Метеоролог Шувалов спрогнозировал дожди и подтопления на юге России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погодные аномалии ожидаются на юге России с 20 по 26 ноября, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в Краснодарском крае, Ростовской области и республиках Северного Кавказа на следующей неделе пройдут сильные дожди.

Здесь местами может выпасть до 50 миллиметров осадков. И это существенная цифра. Местами возможны подтопления. Вообще ноябрь на юге России очень богатый на осадки, потому что уже в среднем там выпало около 140% месячной нормы осадков. Сейчас такая ситуация, что все циклоны выливают дожди над югом европейской территории страны, — уточнил Шувалов.

Он отметил, что дожди будут идти 19 и 20 ноября, затем ожидается двухдневный перерыв и следующая волна осадков, тоже довольно интенсивных.

Эта нервная дерганая погода — два дня с осадками, два дня без — скорее всего, сохранится до конца ноября. Потому что фронтальная зона очень близко, и перемещение всех атмосферных образований происходит вдоль нее с хорошей периодичностью, — рассказал метеоролог.

Ранее в Дальнереченском городском округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что причиной этому стал южный циклон, который вызвал в регионе ледяные дожди и сильные порывы ветра. В связи с непогодой также остановлена работа ряда котельных.