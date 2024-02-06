Неожиданная смерть и отставка стали причинами отмены премии Стругацких В России больше не будут вручать премию братьев Стругацких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России больше не будут вручать литературную премию Братьев Стругацких в связи с тем, что Андрей Стругацкий сложил с себя полномочия председателя Фонда братьев Стругацких, пояснил глава оргкомитета премии Сергей Арно. Также отмечается, что на решение повлияла смерть Николая Романецкого, ответственного секретаря «АБС-премии».

В связи с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого, а также кончиной ответственного секретаря «АБС-премии» Николая Романецкого мною принято решение о приостановке «АБС-премии», — сказал Арно.

Всего премия писателей вручалась более 20 раз с момента ее учреждения в 1998 году. Среди тех, кто ее получил, числятся Марина и Сергей Дяченко, Александр Житинский, Кир Булычев и другие.

Как ранее сообщалось, в Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов, у него были проблемы с сердцем. Помимо творческой деятельности, он основал издательство фантастической литературы Terra Fantastica (1990), которое впоследствии выпустило книги Бориса и Аркадия Стругацких и многих других писателей.