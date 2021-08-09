«Немножко Сан-Франциско» нашли в Москве жители города

Жители столицы нашли в городе одно место, которое похоже на виды Сан-Франциско (США) из-за трамвайных путей и неровного ландшафта. Фотографией поделились в группе «Академический район» в Facebook внимательные москвичи.

Отмечается, что снимок сделан на улице Кржижановского у метро «Профсоюзная».

Одна из самых живописных улиц Москвы, — подписал его автор работы.

Пользователи поддержали его, отметив, что улица чем-то напоминает Сан-Франциско, но всё равно остаётся его лучшей российской версией.

«Обожаю её. Сколько по ней ни ходи, а каждый раз сердце чуть-чуть замирает», «Очень атмосферная улица в любое время года», «О да, я каждое утро просыпалась под звон <...> трамваев. Даже нравилось. А ещё был там дивный молочный магазин, который открывался в 7 утра», — ностальгировали москвичи. Они делились своими версиями солнечного Сан-Франциско на улицах Москвы.

Ранее москвичей взбесило увеличение цены в знаменитой чебуречной на 15 рублей. Знаменитая в Москве точка торговли уличной едой — чебуречная на ВДНХ — увеличила цены, чем не на шутку разозлила жителей столицы, которые являются её давними поклонниками.