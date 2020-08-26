«Немножко другой человек»: Невзоров описал личность Навального после комы

Российский журналист Александр Невзоров заявил о возможных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть у Алексея Навального после его выхода из комы. По его словам, прежнего Навального уже не будет.
Невзоров в эфире «Эха Москвы»
Это штука которая... блокирует очень важные процессы в организме, в том числе нейронные процессы... Когда всё это закончится и Алексей выйдет из комы, а это непременно произойдёт, потому что немцы народ дотошный, вполне возможно, что это будет немножко другой человек, — пояснил журналист.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи из немецкой клиники Charité обратились к болгарским коллегам. Они считают, что Алексея Навального отравили веществом, которое похоже на то, которым отравили болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Мужчина, предположительно, был отравлен ядом «Новичок» в 2015 году.
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