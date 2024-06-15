Некоторым россиянам повысят пенсии с 1 июля Эксперт Усова: пенсия вырастет у работающих пенсионеров, уволившихся в июне

Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, рассказала доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, пенсию увеличат также тем, кому исполнится 80 лет и кто получил первую группу инвалидности.

Отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически. Для этого пожилым людям не нужно будет куда-от ходить и подавать заявления, добавила Усова. Кроме того, эксперт заявила, что со следующего месяца пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии со стороны банка.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подтвердил, что законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесут в Госдуму уже в июне. По его словам, уже ведется работа с Министерством труда. Данный вопрос взяла под личный контроль вице-премьер Татьяна Голикова.