Нейропсихолог объяснила, почему подростки стесняются своей внешности Нейропсихолог Макарова: в переходный период у подростков меняется мышление

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Во время переходного периода меняется мышление, а вместе с ним внутренние и внешние взгляды подростка, в результате чего появляются сомнения в себе и недовольство своей внешностью, объяснила детский нейропсихолог Кира Макарова. Как рассказала специалист в беседе с «ФедералПресс», в этом возрасте очень важна честная и терпеливая позиция родителей по отношению к своему ребенку.

По словам специалиста, мышление подростка перестраивается и его начинают волновать отношения со сверстниками. Если взаимоотношения с родителями к этому моменту не налажены, могут начаться «бунты», потому что подросток пытается выстроить отношения с родственниками самостоятельно, учитывая свою позицию взрослеющего человека.

Со сверстниками происходит то же самое, поэтому начинается много «копаний» в себе, много сомнений, изменение взглядов — внутренних и внешних, в том числе появляется и недовольство своей внешностью, поиск проблем в своем внешнем виде. С такими перестановками возникают и перемены поведения, — рассказала нейропсихолог.

Врач добавила, что родителям нужно терпеливо относиться к этому, быть открытыми и честными перед своим ребенком и при необходимости спокойно помогать. Если самостоятельно решить проблемы не получается, следует обратиться к специалисту за консультацией.

Ранее психолог Евгения Васильева поделилась, как относиться к подростковой влюбленности. По ее словам, не следует критиковать выбор подростка, поскольку влюбленность является важным этапом в жизни ребенка.