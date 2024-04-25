«Недопустимо, но...»: Волынец объяснила жестокость воспитателей в детсадах Омбудсмен Татарстана: жестокость воспитателей объясняется низкими зарплатами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предположила в разговоре с NEWS.ru, что жестокость некоторых воспитателей в детсадах по отношению к воспитанникам объясняется очень низкими зарплатами. По ее словам, из-за этого сотрудникам приходится работать по две смены. Собеседница напомнила: физическое насилие по отношению к детям недопустимо ни при каких условиях.

У нас наблюдается дефицит педагогических кадров и в школах, и в детских садах. Воспитатели очень часто работают в две смены. Это происходит не только из-за дефицита людей, но и на фоне низкой зарплаты. Очень большая нагрузка и физическая, и эмоциональная. Происходит профессиональное выгорание. Конечно, я не оправдываю воспитателя, такое отношение с детьми недопустимо, насилие в отношении детей ни в коем случае применяться не должно, — отметила Волынец.

Ранее в подмосковном Щелково воспитательница ударила ребенка во время прогулки, родители требуют уволить педагога, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент заснял житель соседствующей с детским садом многоэтажки.

Родители смогли опознать по одежде воспитательницу, несмотря на низкое качество изображения. Уточняется, что инцидент произошел в детском саду «Малышок». Родители уже поговорили с руководством садика и потребовали уволить воспитательницу за неподобающее поведение. Администрация учреждения пообещала разобраться в произошедшем и принять необходимые меры.

Ранее в Красноярске полиция проверила детский сад, в котором воспитательница оттаскала двухлетнюю девочку за волосы. Инцидент произошел 10 ноября в детском саду «Академия детства». Мать одной из воспитанниц сняла факт жестокого обращения через уличное окно. При этом зафиксировать нарушение удалось случайно — изначально она планировала лишь снять милое видео, на котором ее дочь играет с другой воспитанницей. Женщина не подавала заявление в МВД, однако полиция начала проверку по факту публикации видео в Сети.