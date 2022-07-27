«Не жесткая диета»: женщинам раскрыли секрет борьбы с лишним весом Психолог Хадарцева посоветовала женщинам худеть интуитивно, а не по принципу «надо и должна»

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Любые трансформации, в том числе и желание похудеть, не должны проходить по принципу «надо и должна», заявила NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Эксперт отметила, что бороться с лишним весом необходимо с позиции «хочу», обнаружив внутреннюю мотивацию — «осознать, что, пичкая себя вредной, мусорной едой, вы демонстрируете нелюбовь к своему телу». Собеседница добавила, что подобные изменения через «жесткие диеты» обречены.

Поймите, что любовь к себе начинается не с жесткой диеты, а с правильного питания, массажа, лучшего белья, на котором вы будете спать, качественного крема, которым вы покроете свою кожу. Только в этом случае у вас появится базовая мотивация похудеть через «люблю себя и хочу красивое тело». А все истории, когда вы говорите «должен» или «надо», обречены. Вы интуитивно идете к этому. Вам хочется быть здоровыми, иметь красивую фигуру, и тело следует за вашими желаниями, —

Нередко вопрос о жиросжигающих тренировках поднимается не только для красоты, а по состоянию здоровья. Лишний вес, помимо того что уродует линии фигуры, сильно нагружает суставы, внутренние органы, кости, постепенно разрушая их. Недавно NEWS.ru рассказал о том, какие домашние жиросжигающие тренировки для женщин и мужчин лучше всего помогут добиться результата. В процессе жиросжигающей тренировки для похудения жировые отложения начинают сгорать не сразу, поэтому заниматься нужно не менее 30 минут. По мере приспособления организма к нагрузкам время можно увеличить до 60 минут. Также следите за частотой сердечных сокращений: для новичков жиросжигание запускается при ритме 100–110 ударов в минуту.

Ранее диетолог Марина Макиша заявила, что если человек хочет похудеть, то наиболее оптимальным ужином станет порция нежирного белкового продукта, например, рыбы или птицы вместе с овощами. Она добавила, что питание для худеющих должно быть сбалансированным, но питательным.