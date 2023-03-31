«Не только половой»: россиянам назвали другие пути передачи сифилиса Дерматолог Махнева: сифилис передается не только половым путем, но и через поцелуи и в быту

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Сифилис передается не только половым путем (95–98% случаев), но и при поцелуях, укусах, через предметы общего пользования и домашнего обихода, рассказала NEWS.ru главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева. Медик добавила, что заболеть могут и взрослые, и дети. Она отметила, что недуг опасен слабо выраженными симптомами на ранних стадиях.

Из-за не ярко выраженных симптомов у большинства пациентов сифилис обнаруживается на поздних стадиях. Все это время с момента заражения человек заразен. Передать болезнь он может и половому партнеру, и при контакте. Подвержены заражению как взрослые, так и дети. Как правило, передается половым путем (95–98%), но можно заразиться при поцелуе, укусах, через предметы общего пользования и домашнего обихода, при пользовании общей посудой (ложкой, стаканом), зубной щеткой и т. д., — подчеркнула Махнева.

Врач отметила, что в быту сифилис передается очень редко, так как заразный материал теряет контагиозность по мере высыхания, но игнорировать его нельзя. По ее словам, дети до трех лет, имеющие «особенно тесный контакт» с инфицированными родителями, даже при отрицательных результатах серологических реакций, в обязательном порядке получают превентивное лечение.

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