«Не только легкие»: фтизиатр назвал подверженные туберкулезу органы Фтизиатр Смердин: туберкулез поражает не только легкие, но и глаза, мочеполовую систему и головной мозг

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Одним из мифов про туберкулез является его «нацеленность» исключительно на легкие человека, рассказал NEWS.ru главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Медик добавил, что возбудитель недуга — палочка Коха — поражает все органы и ткани организма: глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, головной мозг и т.д.

Туберкулез поражает все органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, головной мозг и т.д., а не только легкие, это миф. Но чаще всего, да, встречается именно туберкулез легких, так как заражение происходит воздушно-капельным путем и микобактерии туберкулеза оседают в легочной ткани. Бывает так, что палочка Коха проникают в кровеносную и лимфатическую системы и разносятся по всему организму, поражая другие органы и системы, — отметил Смердин.

Смердин также заявил, что теория о том, что туберкулез поражает только бедных и малообеспеченных людей, — миф. Медик добавил, что от недуга не спасает полноценное питание и благополучие. По его словам, туберкулез сопровождает человека с самого его рождения, еще в роддоме младенцу делают первую прививку от него — БЦЖ.

Ранее терапевт Ирина Должкова назвала первыми признаками туберкулеза слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенную температуру до 37–37,5 градуса. Кроме того, заметила врач, у человека появляется сухой кашель, а черты лица становятся заостренными. Маленькие дети при заболевании перестают набирать вес, добавила она.