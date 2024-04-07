Telegram-канал «Моя Уфа» сообщил о странном выступлении Владимира Кузьмина. По его информации, фанаты серьезно обеспокоены состоянием исполнителя, который пел, «не попадая в ноты».
С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли... короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное. Но за смелость поставлю 3, — пишет канал со ссылкой на очевидца.
В социальных сетях также предположили, что певец плохо себя чувствует. По данным «Ямал-Медиа», у зрителей возникла теория, что музыкант пережил инсульт.
Ранее Telegram-канал «112» сообщал о госпитализации в Москве российского музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. По данным источников канала, исполнитель «Комбата» прибыл в больницу в сопровождении лечащего врача. Канал утверждает, что певцу проведут полное обследование, в том числе и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали. В свою очередь Telegram-канал SHOT писал, что Расторгуева ждет плановая проверка.