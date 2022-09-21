Названа самая уязвимая категория россиян при мобилизации Глава комитета солдатских матерей: самой уязвимой категорией россиян при мобилизации станут контрактники

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Наиболее уязвимой категорией при мобилизации в России являются военнослужащие, подписавшие контракт, заявила в разговоре с NEWS.ru спикер Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова. Она объяснила свои слова тем, что теперь их военный договор стал бессрочным. Мельникова добавила, что мобилизация в России не проводилась с 1941 года. В связи с этим, по словам эксперта, не вполне понятно, каким образом будут проходить мобилизационные мероприятия.

Мы относимся к объявлению частичной мобилизации, как к стихийному бедствию. Тут надо понимать, что мобилизация в нашей стране не проводилась с 1941 года, поэтому совершенно не понятно, как все это будет сейчас происходить. На мой взгляд, наиболее уязвимы в нашей стране на данный момент контрактники, так как сейчас их контракт стал бессрочным, и многие из них, даже те, кто должен был пройти ротацию, до сих пор остаются в зоне СВО, — рассказала Мельникова.

Она также дала ряд советов гражданам, которых коснулась мобилизация. По словам эксперта, прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с положениями закона и узнать свою категорию.

Сейчас необходимо читать закон о мобилизации и смотреть в какую категорию вы попадаете. После стоит заняться своими документами и врачебными выписками и как говорится «держать руку на пульсе», — посоветовала эксперт.

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Госдума 20 сентября одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт». Согласно тексту документа, в кодексе также изменится ряд пунктов: так, слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменят на «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».