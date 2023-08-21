«Не нужно растить гениев»: психолог высказалась об отмене домашних заданий Психолог Гранд назвала отмену домашних заданий радикальной мерой

Фото: shutterstock.com

Законопроект об отмене домашних заданий для школьников, у которых из-за выполнения уроков не остается времени на отдых и подготовку к ЕГЭ, является слишком радикальной мерой, заявила в беседе с РИАМО психолог Айгуль Гранд. По ее мнению, для большей эффективности процесса обучения домашние задания следует не отменять, а видоизменить, учитывая, что не все дети заинтересованы в учебе.

Знает ребенок, чем хочет заниматься, есть понимание, какие предметы ему пригодятся, — тогда дополнительные домашние задания по предмету ему нужны. А для тех, кто учится из-под палки, <...> домашние задания не должны становиться дополнительным источником стресса. Оценивать на двойку невыполненные работы, на мой взгляд, неправильно. Не нужно стараться растить гениев из тех, кому это не дано и неинтересно, — считает психолог.

Она высказала мнение, что домашние задания должны быть дополнением к школьной нагрузке, не равнозначным по интенсивности. По словам эксперта, если ребенок все вечера проводит за уроками, ему некогда восстановиться, нет свободного времени, нет пространства для игр и творчества.

В июне вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что родители московских старшеклассников пожаловались ему на непомерные нагрузки у детей, из-за которых школьники вынужденно списывают работы из интернета, высвобождая таким образом время на подготовку к ЕГЭ. В связи с этим партия выступила с законодательной инициативой о полном отказе от домашних заданий для школьников. При этом Даванков признался, что предложил отменить домашку по просьбе сына.