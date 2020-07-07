Не менее 21 человека погибли при падении школьного автобуса в водоём в КНР

ДТП с автобусом на юге Китая привело к гибели 21 человека, ещё 15 госпитализированы.
Отмечается, что автобус упал в водохранилище в городском округе Аньшунь. Как сообщили китайские СМИ, транспортное средство, перевозившее школьников в день единого государственного экзамена для поступления в вузы, врезалось в отбойник и упало в водоём, передаёт ТАСС.
Как
Как писал NEWS.ru, легковушка и рейсовый автобус столкнулись на Щёлковском шоссе в Подмосковье, один человек погиб. Известно, что на момент столкновения рейсовый транспорт следовал по маршруту без пассажиров, в нём находился только водитель, сам он серьёзно не пострадал: у автобуса сломался бампер, отлетела обшивка кузова. Погибший и ещё двое людей, которые получили травмы различной степени тяжести, находились в легковой машине. Очевидцы утверждают, что седан на скорости не вошёл в поворот и влетел в автобус. Водитель рейсового транспорта попытался избежать столкновения, но ему это не удалось.
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