Не боялся критиковать: правозащитник заступился за задержанного экс-судью

https://static.news.ru/photo/90ca34fe-c6c7-11eb-a169-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержание адвоката и бывшего судьи из Краснодарского края Дмитрия Новикова может быть следствием провокации спецслужб и местью за критику судебно-правоохранительной системы в РФ. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин.

Дмитрий Новиков — единственный судья в отставке, единственный федеральный судья, который вёл открытую публичную деятельность, не боялся критиковать власть, разоблачал конкретные случаи коррупции в судейском сообществе, раскрывал связи с коррупционерами руководства Верховного суда, руководства Мосгорсуда, — полагает Осечкин.

Правозащитник напомнил, что несколько лет назад Новиков «уже поплатился за это», когда находился под уголовным преследованием и был заложником «пыточных условий СИЗО, где он подвергался избиениям». Об этом бывший судья, по словам собеседника NEWS.ru, лично рассказывал после своего освобождения на заседании рабочей группы при Госдуме по защите прав граждан в местах принудительного содержания, председателем которой Владимир Осечкин являлся в 2013–2014 годах.

Он рассказывал и о своём печальном опыте, и высказывал предложения по наведению порядка в судебном корпусе, необходимости разрыва связей между судьями и оперативниками, между судьями и следователями, говорил о конвейере и принятии судами трафаретных однотипных решений под давлением кураторов из спецслужб. И никто тогда не пытался опровергнуть и уличить Новикова во лжи, — вспоминает Осечкин.

Эксперт опасается, что если суд отправит Новикова под стражу, в отношении него могут применить «пытки и давление с целью принуждения к отказу от его убеждений, от общественной деятельности».

Под угрозой и лично он, и его канал в YouTube — самый популярный судебный блог, — отметил правозащитник.

Также Осечкин посчитал странным, что ФСБ нашла возможность для задержания Дмитрия Новикова, но при этом «игнорирует» хищение леса более чем на 2 млрд рублей в Иркутской области и последующую его контрабанду в Китай. К этой истории, по его словам, могут быть причастны силовики.

Мне думается, что ФСБ больше нечем заняться, кроме как сажать адвоката. Плюс есть основания полагать, что при «посадке» Дмитрия Новикова имела место провокация, — резюмировал правозащитник.

Ранее стало известно, что по подозрению в даче взятки сотрудники ФСБ и СК задержали бывшего судью из Сочи, в последние годы работавшего адвокатом, Дмитрия Новикова и его помощника. Силовики полагают, что они якобы причастны к незаконному похищению 4 млн рублей для последующей передачи их сотрудникам правоохранительных органов.