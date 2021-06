Не боялся критиковать: правозащитник заступился за задержанного экс-судью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина провёл одиночный пикет у Мавзолея им. Ленина. Он призывал вождя мирового пролетариата проснуться, пишет «ОВД-Инфо».

Руслан Осипов развернул плакат с надписью на английском языке: Wake up we have a tsar again («Проснись, у нас снова царь»). Ему завершить начатое не позволили сотрудники правоохранительных органов. Через...