Названы заболевания, при которых нужно полностью отказаться от алкоголя Врач Белоусов: при язве желудка нужно полностью отказаться от алкоголя

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При язве желудка или двенадцатиперстной кишки нужно полностью отказаться от употребления алкоголя, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что спиртосодержащие напитки противопоказаны также при других хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

При наличии диагноза язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки или других хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта употребление алкоголя рекомендуется исключить полностью, — пояснил Белоусов.

Даже умеренное употребление алкоголя может негативно отразиться на состоянии пациента и привести к обострению симптомов болезни. Полный отказ от спиртосодержащих напитков при заболеваниях желудочно-кишечного тракта поможет поддержать здоровье пищеварительной системы и снизить риски осложнений, уточнил гастроэнтеролог.

Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов ранее рассказал, что язвенникам не стоит пить кофе с молоком, оно не снижает вредный эффект от напитка. По его словам, молоко вызывает небольшое снижение кислотности в желудке, благодаря чему могут частично уменьшаться неприятные симптомы заболевания.