Названы вызывающие зависимость продукты Диетолог Соломатина: кондитерские изделия и копченая колбаса вызывают привыкание

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Высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание, поскольку соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в первую очередь речь идет о таких продуктах, как сладкая газировка, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия и копченая колбаса.

Соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия, и получается легкий наркотический эффект, человеку хочется еще и еще. Газировка раздражает стенки желудка, все попадет в кровь и моментально дает человеку энергию. То же самое с чипсами, фастфудом, кондитерскими изделиями, копченой колбасой с жирами и соленостями, — сказала Соломатина.

Диетолог напомнила, что сахар мгновенно, в течение 20 минут, повышает уровень глюкозы, а в сладкой воде этот процесс происходит еще быстрее. Соломатина отметила, что легкую эйфорию получают и некоторые натуральные продукты, например, сыр и красное вино.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что пельмени содержат полезные жиры и белок, благодаря которому они дают энергию и чувство сытости на продолжительное время. Она отметила, что белки также участвуют в строительстве и обновлении тканей организма. По мнению Королевой, полезные жиры в пельменях восполняют те молекулярные материалы, которые организм постоянно расходует.