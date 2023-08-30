Названы вредные для здоровья свойства орехов Диетолог Хачирова заявила, что орехи могут вызвать аллергию и очень калорийны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Асият Хачирова посоветовала есть меньше орехов, потому что они очень калорийны. Она отметила в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, что орехи способны вызвать аллергию.

В международных рекомендациях по питанию здорового населения предлагают ограничить количество орехов в день до 30 граммов. Это то число, которое позволит насладиться вкусом орехов, получить из них достаточное количество нутриентов для здоровья и в то же время не перебрать с калориями. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть осторожными, так как орехи — это аллерген, особенно арахис, — рассказала она.

Хачирова также развеяла мифы о том, что орехи рекомендуют ограничивать в рационе из-за того, что что в них содержится фитиновая кислота, которая способствует снижению всасывания минералов.

Воздействие фитиновой кислоты можно снизить путем замачивания, проращивания и термической обработки орехов. Важно приобретать свежие орехи и хранить их в прохладном и сухом месте, чтобы сохранить все питательные свойства, — сообщила она.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым людям включить орехи в рацион. По его словам, этот продукт способствует укреплению нервной системы, стабилизации работы сердца, улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также помогает людям старше 60 лет избавиться от тяги к сладкому.