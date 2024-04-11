Названы вероятные сроки взятия армией России Херсона и Запорожья Военэксперт Дандыкин: в 2024-м армия России может взять Херсон и Запорожье

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что армия России возьмет под контроль Херсон и Запорожье в 2024-м. Он не исключил, что перед началом соответствующих операций ВС РФ нанесут дополнительные удары по критической инфраструктуре ВСУ.

Вы уже видели сообщения о постоянных ударах ВС РФ по объектам критической инфраструктуры ВСУ, вероятно, для взятия под контроль Херсона и Запорожья понадобятся дополнительные. Не исключу, что в этом году ВС России начнут некую крупную операцию по взятию под контроль территорий, которые, согласно Конституции страны, являются частью РФ, — считает Дандыкин.

Ранее Зеленский рассказал, что командование ВСУ во время военных совещаний уделяет наибольшее внимание Харькову. Военные власти сосредоточены на усилении средств противовоздушной обороны в городе, над чем Киев работает вместе с иностранными союзниками, пояснил он.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что киевские власти потеряют Харьков, поскольку украинская ПВО не может противостоять ВС России. Это способно произойти уже в ближайшие недели, считает он. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели и силы ВС РФ скоро попросту возьмут город в кольцо, резюмировал экс-разведчик.