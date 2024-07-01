Названы главные условия сокращения рабочего дня в сильную жару Юрист Салкин: рабочий день сокращается при температуре 28,5 градуса в помещении

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При температуре 28,5 градуса в помещении рабочий день должны сократить на один час, рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Эксперт подчеркнул, что, если температура достигает 29 градусов, завершить работу допустимо на два часа раньше. По его словам, при 30,5 градуса тепла в офисе рабочий день сокращается на четыре часа.

При жаре рабочий день сокращается на час, если в помещении температура превышает 28,5 градуса, свыше 29 градуса — на два часа, свыше 30,5 градуса — на четыре часа. Если же помещение кондиционировано, то никакого сокращения рабочего дня не предусмотрено, — пояснил юрист.

По его словам, при работе на улице при температуре выше 32,5 градуса сотрудника должны обеспечить возможностью отдыха в прохладном помещении. Юрист отметил, что непрерывная работа в такой ситуации не должна превышать 20 минут. При этом, как уточнил правозащитник, отдых может составлять не менее 10 минут.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что москвичей ждут аномально жаркие ночи, которые можно сравнить с египетскими. Синоптик уточнил, что в спальных районах минимальные значения температуры достигнут 20 градусов, а в центре — 23–25 градусов.