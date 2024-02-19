Названы уникальные полезные свойства перепелиных яиц Гастроэнтеролог Тимощенко: перепелиные яйца уникальны по пищевой ценности

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Перепелиные яйца — это уникальный по пищевой ценности продукт, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, каждое такое яйцо содержит сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов. При этом калорийность у них в пересчете на 100 граммов выше, чем у куриных яиц, уточнила специалист.

Перепелиные яйца содержат легкоусвояемой белок. Но они противопоказаны тем, у кого аллергия на яичный белок. Перепелиные яйца содержат целый спектр витаминов и микроэлементов, так важных для здоровья. Это и витамин А, необходимый для поддержания здоровья глаз, и витамин Д, важный для обмена кальция, иммунитета и настроения, — сказала эксперт.

Тимощенко добавила, что, несмотря на повышенное содержание жиров, в перепелиных яйцах содержится лецитин. Это важное для организма вещество позволяет поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень «плохого» холестерина, а также поддерживает работу нервной системы, в частности обеспечивает передачу нервных импульсов, добавила гастроэнтеролог.

Перепелиные яйца полезны при анемии, ведь содержат важные для синтеза эритроцитов витамин В12 и железо. Кроме того, перепелиные яйца содержат другие витамины группы В, а также микроэлементы, такие как селен, цинк и фосфор. Селен и цинк в перепелиных яйцах важны для работы иммунной системы, а также необходимы для поддержания репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Оптимальны для дневного употребления пять-шесть яиц, предпочтительно в вареном виде, — заключила она.

Врач — диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее советовал пожилым людям добавить в свой рацион перепелиные яйца. Специалист пояснил, что этот продукт полезен для организма за счет содержания селена, витаминов группы B и D, а также белка. Перепелиные яйца помогут восполнить дефицит витамина B12, из-за которого у пожилых часто возникает анемия, заявлял он.