Названы тяжелые заболевания, развитие которых провоцируют вейпы Кардиолог Пшеничникова рассказала, какие болезни вызывают вейпы

Согласно данным ВОЗ, вейпы представляет серьезную опасность для здоровья, особенно детей и подростков, заявила NEWS.ru детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова. Она напомнила, что в США продажа электронных курительных устройств запрещена из-за случаев смертей вейперов в результате тяжелого поражения легких.

Исследования показали, что вейпинг наносит не меньший вред, чем обычные сигареты. Парение способствует развитию митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм на клеточном уровне. У вейперов выявляются поломки генов, отвечающих за работу врожденного иммунитета и реализацию воспалительного ответа, — заявила Пшеничникова.

По ее словам, с парением тесно ассоциируется развитие некоторых видов рака. Кроме того, из-за вейпинга возрастает риск развития ранних инсультов, инфарктов и других сосудистых катастроф.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, просвещению и делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с вейпами и внести предложения о возможности их запрета. По его словам, сейчас дети все больше подвержены употреблению электронных сигарет.