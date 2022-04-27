Названы три шага к свободе бизнеса в России Ресторатор Алексей Васильчук назвал меры, которые сделают бизнес в России свободным

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен и ресторатор Алексей Васильчук в беседе с NEWS.RU рассказал о шагах, которые необходимо предпринять для улучшения условий ведения бизнеса в России. Он считает, что упрощение регуляторной политики, льготное кредитование и налоговые каникулы сделают российский бизнес свободнее и позволят ему интенсивно развиваться.

Необходимо упростить регуляторную политику. Бизнес в состоянии сам себя регулировать, надо дать в этом свободу. Также помогут льготное кредитование и каникулы по налогам, — сказал Васильчук.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что отечественному бизнесу необходимо дать свободу для развития. Она пригрозила прийти к правительству с плакатом, если этого не случится.

Матвиенко отметила, что в России талантливые люди и призвала не мешать им развивать своё дело. По её словам, они, занимаясь каким-либо делом, «сами себя кормят и ещё рабочие места создают». Спикер добавила, что поддержка бизнеса будет способствовать быстрому развитию экономики.