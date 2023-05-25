Мясников назвал три фактора, помогающих сохранить здоровье Доктор Мясников: отсутствие стресса, плотный завтрак и ежедневная гимнастика помогут сохранить здоровье

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Отсутствие стресса, плотный завтрак и гимнастика помогут сохранить здоровье, заявил «Общественной службе новостей» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, он ежедневно придерживается этих полезных привычек.

Первое — плотно завтракайте. Второе — интенсивная гимнастика по 2 часа в день и холодный душ. И третье — не забивайте голову тревогами, — рассказал Мясников.

Врач отметил, что ежедневно начинает свое утро с двухчасовой тренировки, после чего идет плавать: зимой — в проруби, а летом — в пруду. Кроме того, Мясников посоветовал вечером не включать телевизор.

Ранее Мясников перечислил способы справиться с вспышкой агрессии. По его словам, тем, кто столкнулся с приступом гнева, нужно выпить стакан холодной воды и посидеть некоторое время неподвижно. Он добавил, что еще одним эффективным способом справиться с агрессией может стать улыбка.

До этого врач развеял популярный миф о витаминах. Мясников заявил, что БАДы для сердца могут навредить организму. Медик призвал употреблять только натуральные витамины, которые содержатся в продуктах питания.