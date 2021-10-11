Названы три причины изнасилований в российских тюрьмах

Заключённых в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого. Об этом рассказала правозащитница Марина Литвинович в беседе с Lenta.ru.

С помощью сексуальных истязаний пытаются добиться «исправления», вернуть человека с преступного пути на «истинный». И «исправление» тут достигается не только с помощью насилия, но и дальнейшего шантажа и манипуляций. У человека после сексуального насилия два пути. Или он становится «опущенным», или начинает сотрудничать с администрацией. Это первая причина использования пыток, — пояснила Литвинович.

Вымогательством обычно занимаются другие заключённые, угрожая сексуальным насилием при молчаливом согласии или прямом попустительстве администрации тюрьмы. Литвинович объяснила, что нередко зэков используют для дачи ложных показаний под пытками ради фабрикации дела на политиков, бизнесменов или криминальных авторитетов.

Начинается всё с того, что следователь должен получить показания на какого-то человека, любого. На вас, на меня, на кого угодно. На какого-нибудь политика, правозащитника, бизнесмена, бандита. Не важно. Тогда следователь обращается к оперативникам, работающим во ФСИН. Те в свою очередь берут зэка, пытают, и после пыток он соглашается подписать показания о том, что вы когда-то кого-то убили, а он был свидетелем, — рассказала правозащитница.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.