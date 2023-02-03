Названы три этапа проявления застенчивости у ребенка Психолог Наумова заявила, что застенчивость у ребенка проявляется с малых лет

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В процессе развития ребенок проходит несколько этапов застенчивости, у каждого он возникает в семь-восемь месяцев и длится до года, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в этом возрасте малыш распознает, где свои, где чужие, а к родным относится лучше. Два других периода застенчивости наступают в четыре года и в подростковом возрасте.

В четыре года дети анализируют, у них идет период проявления себя в компании других людей, начинаются взаимоотношения с другими детьми и взрослыми. Они немного не уверены в себе и своих возможностях, это еще достаточно нежный возраст. Далее в подростковом возрасте ребенок опять становится застенчивым. Он сравнивает себя с другими людьми, пытается познать себя, понять, кто он и каково его место, иногда сомневаясь в своих возможностях, — пояснила Наумова.

Психолог добавила, что на всех этапах застенчивости важно поддерживать детей и не критиковать их. Ребенку всегда комфортнее и намного увереннее от большего числа общения с другими людьми.

Детей нужно принимать такими, какие они есть. Им важно получить от родителей базовое принятие. Важно давать ребенку проявить себя в различных направлениях, поискать таланты. Когда талант находится, дети самоутверждаются и чувствуют себя успешными хотя бы в одном направлении, и стеснительность уходит, — подытожила Наумова.

Ранее специалист рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. Взрослым следует избегать ультиматумов и критики в адрес детей. По словам специалиста, к подростку нельзя относиться как к маленькому, но нужно проявлять больше сочувствия и принятия.