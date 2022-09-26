Названы топ-5 ошибок невест при выборе свадебного платья Дизайнер Халилли призвала российских невест не покупать слишком тесное свадебное платье

Фото: Ole Spata/dpa/Global Look Press

Дизайнер Рабия Халилли в разговоре с NEWS.ru назвала топ-5 ошибок российских невест при выборе свадебного платья. Эксперт подчеркнула, что многие девушки «теряются в изобилии предложений» салонов и дизайнеров. По ее словам, «проблема номер один» — слишком долгие поиски наряда.

Ошибка номер один. Слишком долгий поиск платья. Звучит странно, но чем больше платьев вы смотрите, тем хуже. С каждым следующим салоном или шоу-румом вы все дальше от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились в начале. В какой то момент взгляд замыливается, а платья будто повторяются. Не нравится решительно ничего, а все потому, что вы устали, — добавила Халилли.

Второй ошибкой, по мнению собеседницы, является выбор платья отдельно от идеи свадьбы, и «дело даже не в размере платья, наличии или отсутствии шлейфа», наряд может не вписываться в тематику торжества. Она подчеркнула, что из такой ситуации есть два выхода: «либо начать с идеи и локации и потом искать подходящий наряд или, в случае если вы уже приобрели платье, учитывать его стилистику при выборе декора зала и тематики свадьбы».

Ошибка номер 3. Слишком тесное платье. Да, это более чем предсказуемо, что чаще всего желание скинуть больше чем пару килограмм к свадьбе чаще всего обречена на провал. Чудеса случаются, но довольно редко. Выхода снова два. Первый вариант — скинуть вес и уже потом найти подходящее платье. Второй вариант — купить платье своего размера и ушить его, если вы действительно похудеете, — считает дизайнер.

Халилли добавила, «ошибка номер четыре» — покупка платья ранее, чем за полгода до свадьбы, и еще хуже будет, если забрать наряд домой и постоянно примерять перед зеркалом, так как праздничная одежда неизбежно надоест.

Ошибка номер пять — кипенно-белое платье. В последние годы белый, словно лист бумаги, цвет безнадёжно устарел. Дело в том, что эталонный белый чудовищно подчеркивает недостатки кожи и в целом красит мало кого. Подойдет он девушкам смуглым и темнокожим. Если же вы обладательница более светлых оттенков кожи, откажитесь от этой идеи в пользу молочных оттенков белого, — подытожила Халилли.

Ранее жительница американского штата Огайо Джиллиан Линч продемонстрировала подписчикам TikTok свое свадебное платье, за которое она отдала $3,75. По словам женщины, она наткнулась на него в комиссионном магазине — наряд был совершенно новым и с бирками.

Джиллиан заприметила белое платье модели Camila Coelho REYNA в апреле в одном из секонд-хендов, после чего обнаружила в интернете точно такое же, но с другим ценником — $220. Она выложила видео с ним в TikTok, после чего оно стало вирусным.