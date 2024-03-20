Названы типы рака, в первую очередь поражающие мужчин Терапевт Жито: мужчины чаще подвержены раку легких и мочевого пузыря

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Мужчины, по сравнению с женщинами, чаще подвержены онкологическим заболеваниям легких, пищевода и мочевого пузыря, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Он подчеркнул, что в силу гормональных различий сильный пол в меньшей степени рискует заболеть раком груди.

В силу гормональных изменений рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин. Также у мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям, — добавил Жито.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относиться к образованиям на коже.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце. Как отметил Черемушкин, родинка — это злокачественная опухоль, которая тяжело поддается терапевтическим методам воздействия.