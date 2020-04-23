Названы станции метро Москвы с самыми дисциплинированными пассажирами

Самая высокая доля пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к цифровому пропуску, отмечена на станциях московского метро «Спартак» и «Мякинино» — 94%.
Об этом
Самые безответственные пассажиры проходят в метро через турникеты станций «Котельники» (71% привязанных к пропускам карт), «Речной вокзал» (69%), «Курская» (58%) и «Комсомольская» (58%).
С 15 апреля в Москве работает пропускная система, введённая из-за ситуации с коронавирусом. С 22 апреля проверка цифровых пропусков осуществляется в автоматическом режиме. Горожане могут привязать пропуск к своей карте «Тройка» или к социальной карте.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автоматическая система контроля уже показала свою эффективность, передавал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен