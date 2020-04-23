Названы станции метро Москвы с самыми дисциплинированными пассажирами

https://static.news.ru/photo/a68eb91a-855d-11ea-9d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН«Москва»

Самая высокая доля пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к цифровому пропуску, отмечена на станциях московского метро «Спартак» и «Мякинино» — 94%.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные столичного оперштаба. Топ-5 станций с самыми дисциплинированными пассажирами дополнили «Борисово», «Шипиловская» и «Улица Академика Янгеля» с одинаковым показателем в 92% привязанных к пропускам карт.

Самые безответственные пассажиры проходят в метро через турникеты станций «Котельники» (71% привязанных к пропускам карт), «Речной вокзал» (69%), «Курская» (58%) и «Комсомольская» (58%).

С 15 апреля в Москве работает пропускная система, введённая из-за ситуации с коронавирусом. С 22 апреля проверка цифровых пропусков осуществляется в автоматическом режиме. Горожане могут привязать пропуск к своей карте «Тройка» или к социальной карте.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автоматическая система контроля уже показала свою эффективность, передавал NEWS.ru.