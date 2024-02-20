Названы сроки запуска производства российских подушек безопасности Отечественные подушки безопасности начнут изготавливать в России в 2025 году

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Группа «Соллерс» планирует начать производство подушек и ремней безопасности, рулевых колес и блоков управления в 2025 году, сообщила пресс-служба компании. По ее данным, которые приводит РИА Новости, на реализацию проекта выделено 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности.

Дочернее общество ПАО «Соллерс» — ООО «Компоненты Системы Безопасности» — получило льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей от ФРП на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности, — говорится в сообщении.

Производство планируется организовать на территории индустриального парка УАЗ в Ульяновске. Продукция будет использоваться предприятиями группы «Соллерс» и другими производителями легковых и легких коммерческих авто в России.

Уточняется, что заемные средства, полученные от ФРП по программе «Автокомпоненты», потратят на новое технологическое оборудование. В частности, будут закуплены пенозаливочные машины, линии по сборке компонентов, раскроечное и швейное оборудование, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления, а также испытательное оборудование для проверки всех компонентов и изделий.

Ранее посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехов заявил, что российские компании готовы рассмотреть возможность локализации своего производства в Эфиопии. В том числе речь идет о предприятиях, ориентированных на автомобилестроение.