Названы смертельно опасные места для занятия сексом

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Смертельно опасными местами для занятия сексом являются ванная комната, кухня, смотровые площадки, перила, а также мосты и открытые окна, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Она напомнила, что также нежелательно предаваться любовным утехам на обочинах дорог.

Секс может закончиться плачевно и без каких-либо опасных мест, все банально зависит от интенсивности, можно сломать половой член мужчины. Можно и повредить половой орган женщины, если использовать игрушки, не предназначенные для сексуального удовольствия. Что касаемо опасных мест, к ним можно отнести ванную, где можно поскользнуться и получить смертельную травму. Горы, мосты, смотровые площадки, перила, открытые окна, кухня, колесо обозрения, обочины дорог, — добавила Миллер.

Ранее ученые Массачусетского технологического университета выяснили, что пары могут продлить половой акт благодаря выработке некоторых сексуальных привычек. Одна из них — частая смена позы в постели. Кроме того, поможет отвлечение внимания при приближении оргазма, уменьшение глубины проникновения и чередование ритма движений.

Согласно исследованию, длительность полового акта не зависит от физиологических особенностей мужчины. Однако отмечается, что половине из них для удовлетворения нужно две минуты, тогда как большинству женщин — не меньше 15–20 минут.