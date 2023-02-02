Названы симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать Терапевт Московченко: нельзя игнорировать одышку, сильные боли в животе и груди

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Человеку нельзя ни в коем случае игнорировать сильную, острую боль головы, в животе и груди, а также нарушения речи и одышку, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Московченко. Эксперт отметила, что при данных признаках необходимо срочно обратиться к врачу, если не помогут обычные, симптоматические препараты.

Сильная, острая головная боль с рвотой и тошнотой, которая не проходит за день-два, которую не снимают обычные препараты, сильная боль в животе, одышка, нарушения речи — повод срочно обратиться к врачу. Если, конечно, нарушения не вызваны внешними факторами — переутомлением, стрессом, погрешностями в диете и так далее, — подчеркнула медик.

По ее словам, любой симптом достоин внимания, особенно если, например, сильная головная боль беспокоит два дня, а препараты не помогают, если к головной боли добавляются рвота и тошнота, если обычный отдых, сон не помогает на фоне переутомления.

Нельзя игнорировать высокую температуру, если она не сбивается обычными препаратами, потери сознания. Это может быть признаком серьезных заболеваний. Принято считать, что инфарктам подвержены только мужчины, это не так. Также нельзя игнорировать ощущение нехватки воздуха при обычной физической нагрузке, когда сложно подняться на первый этаж, если раньше легко поднимать на пятый. Это грозный симптом, — подытожила Московченко.

Ранее эндокринолог Лариса Щербакова рассказала NEWS.ru, что жажда или повышенное потребление воды, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, а также изменение массы тела (увеличение или снижение) говорят о необходимости срочно сдать кровь для анализа на уровень глюкозы.