Названы самые живописные железнодорожные направления России Гуамское ущелье и «Жемчужины Кавказа» вошли в топ живописных ж/д направлений РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Байкало-Амурская магистраль, маршрут «Жемчужины Кавказа» и путь через Гуамское ущелье возглавили рейтинг самых живописных железнодорожных направлений России, передает РИА Новости результаты исследования сервиса «Яндекс.Путешествия». Там добавили, что в список также вошли Кругобайкальская и Кудемская узкоколейная железные дороги, которые являются интересным туристическим объектом для любителей железнодорожной архитектуры и истории.

Эксперты отметили, что Кудемская узкоколейная железная дорога даже заняла строчку в рейтинге российского Forbes «Десять самых красивых железнодорожных маршрутов планеты». А Кругобайкальская железная дорога демонстрирует туристам тоннели, виадуки, мосты и галереи, построенные еще в начале прошлого века. Аналитики напомнили, что туристический поезд «Жемчужины Кавказа» идет по маршруту семь дней, за которые пассажиры успевают полюбоваться галереей красивейших российских городов: Волгоградом, Новороссийском, Кисловодском, Ессентуками, Пятигорском, Грозным и Махачкалой.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал о возросшем интересе россиян к экотуризму. По его словам, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе. Самыми популярными направлениями в России являются Карелия, Байкал и Мурманская область. Кроме того, все больше людей интересуются так называемым приключенческим туризмом, который подразумевает не только посещение природных достопримечательностей, но и различные физические активности на фоне погружения в новую культурную среду.