Названы самые востребованные направления отдыха на ноябрьские праздники ОАЭ, Турция и Египет стали самыми востребованными направлениями отдыха среди россиян в ноябре

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Самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, за счет прямого авиасообщения и увеличения числа рейсов туристический поток из России нарастила Шри-Ланка, Мальдивы остаются популярным местом семейного отдыха. Мурадян предупредил, что значительная часть продажи билетов в эти страны на ноябрьские праздники завершилась еще в середине сентября.

Турция сохраняет большие дотационные потоки, и температура способствует отдыху, в ОАЭ полноценно начинается зимний сезон, обширная полетная программа из российских регионов. Остается в тренде люксовый сегмент на Мальдивы, на ноябрьские праздники это традиционное место отдыха с семьей и детьми. Шри-Ланка нарастила туристический поток из России за счет прямого авиасообщения, сейчас туда выполняют рейсы не только авиакомпания «Аэрофлот», но и Azur Air, — сказал Мурадян.

Как отметил эксперт, из-за частичной мобилизации путевки в Египет на ноябрьские праздники продавались значительно дороже, но сейчас есть вероятность, что квота мест будет продана по более дешевому тарифу. В любом случае эта страна в зимний сезон всегда популярна за счет бюджетной составляющей и доступности для большей части россиян. По словам Мурадяна, тем, кто только собирается поехать на ноябрьские праздники в Абу-Даби или Дубай, придется доплачивать за люксовое размещение, потому что на острове Саадият уже практически невозможно найти свободный номер.

Ранее Мурадян объяснил, что налог на проживание в Турции в размере 2% предлагается взимать не только с гостиниц, но и частных домов. По его словам, из-за этого налога стоимость самого путешествия, по сути, изменится на 2%, но пока турецкие власти не внесли никакой ясности. Если говорить о путешествиях в Турцию, то большая часть россиян ездит в формате «все включено». Для них налог будет «зашит» в стоимость самой путевки, пояснил эксперт.