Названы самые продаваемые в 2021 году лекарства

В 2021 году россияне чаще всего приобретали сосудосуживающие капли, препараты от боли и жара, антибиотики, а также лекарства от заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Таковы данные рейтинга Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки), основанного на информации из системы маркировки «Честный ЗНАК». Документ есть в распоряжении NEWS.RU.

Согласно рейтингу, лидируют по продажам сосудосуживающие капли в нос — «Ксилометозолин». В 2021 году россияне приобрели 127 млн упаковок на сумму более 10, 4 млрд рублей. На втором месте жаропонижающее лекарство «Цитрамон». Его было продано 58,4 млн упаковок на сумму более 2,1 млрд рублей. Также в топе составляющее цитрамона — парацетамол, россияне купили 48,4 млн пачек на сумму 1,7 млрд рублей. На третьей строчке — обезболивающий препарат «Ибупрофен», в 2021 году было продано более 54,6 млн упаковок на сумму 7,2 млрд рублей.

По словам замдиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, популярность ибупрофена связана с его функциональностью — лекарство применяется как обезболивающее, жаропонижающее, а также имеет детскую форму.

Кроме того, препарат и его аналоги на основе данного действующего вещества всегда в лидерах и мировых продаж, — добавил Юсупов.

В рейтинг востребованных лекарств также вошли препараты от заболеваний ЖКТ — «Омепрозол» и «Панкреатин», а также антибиотик «Цефтриаксон», сердечные препараты «Бисопролол» и «Корвалол», обезболивающее средство «Диклофенак».

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что заложенность носа может привести к осложнениям. Он посоветовал не ждать самостоятельного разрешения насморка, а использовать комплекс препаратов для лечения.