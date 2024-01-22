Названы самые популярные туристические направления для отдыха в феврале Турэксперт Ансталь назвала Таиланд самым популярным местом для отдыха в феврале

Фото: Wang Teng/XinHua/Global Look Press

Одним из лучших мест для отдыха в феврале станет Таиланд, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Также, по ее словам, стоит отправиться в Индию, во Вьетнам или на Кубу. Чем-то новым и уникальным для многих туристов станет путешествие в Танзанию, добавила эксперт.

Самым популярным туристическим направлением сейчас является Азия. Одним из лучших мест для отдыха в феврале станет Таиланд. Там как раз начинается сезон, поэтому можно смело планировать поездку. Также я бы посоветовала посетить Индию, Вьетнам и Кубу. Из менее жарких направлений можно рассматривать Арабские Эмираты. В феврале там сохраняется достаточно комфортная температура, в пределах 20–25 градусов тепла. При этом можно будет покупаться в море, — сказала Ансталь.

Турэксперт посоветовала также отправиться на Мальдивы либо Сейшелы. Еще одним популярным направлением она назвала Египет.

Ранее Ансталь рассказала, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.