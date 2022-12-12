Названы самые популярные среди россиян страны для инвестиций в недвижимость Самыми популярными среди россиян странами для инвестиций в недвижимость стали Турция, ОАЭ и Грузия

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Турция, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг самых популярных среди россиян стран для инвестиций в недвижимость, передает ТАСС со ссылкой на исследование международного брокера недвижимости Tranio. Пятерку лидеров замкнули Испания и Греция.

В топ-5 самых популярных среди россиян направлений вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%), — говорится в исследовании.

Кроме того, в десятке лидеров оказались Кипр, Таиланд, Черногория, Франция и Индонезия.

В основном недвижимость приобретается под аренду. Интерес также представляют новостройки — их покупают для дальнейшей перепродажи. Основной спрос по Индонезии (65%) и Таиланду (38%) приходится на курортную недвижимость, то есть для личного отдыха или аренды. Дома и квартиры в Турции представляют интерес для россиян из-за возможности получения ВНЖ или паспорта и последующей перепродажи (50%), следует из положений исследования.

Отмечается, что интерес россиян к зарубежной недвижимости увеличился сильнее, чем в большинстве других стран СНГ: этот показатель за 11 месяцев вырос на 89%. Согласно сведениям Tranio, наибольшая доля запросов на покупку недвижимости за границей пришлась на Москву (44,6%), Санкт-Петербург (10%) и Краснодарский край (4,9%).

В октябре агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate сообщило, что с января по сентябрь текущего года россияне стали активно покупать недвижимость в странах Азии и Ближнего Востока. При этом, по данным организации, спрос на недвижимость в Европе у граждан РФ снизился.