Названы самые популярные направления для горнолыжного отдыха в России Блогер Ансталь назвала Шерегеш самым популярным местом для горнолыжного отдыха

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Зима — прекрасное время, чтобы взять отпуск и заняться активным отдыхом, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, многие туристы предпочитают отправляться на российские горнолыжные курорты. Одним из самых популярных направлений является Шерегеш, также стоит рассмотреть Красную Поляну и Архыз, добавила путешественница.

В зимний период туристы чаще всего отправляются отдыхать на горнолыжные курорты. Одним из самых популярных направлений является Шерегеш. Там хорошо сделаны трассы, предоставлен большой выбор прокатного снаряжения, есть горнолыжные школы. Еще одним местом, которое пользуется спросом, является Красная Поляна, — рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что на Красной Поляне хорошо развита инфраструктура. По ее словам, туда удобно добираться из Сочи, также на курорте предоставлено много комфортабельных отелей, ресторанов, есть бассейны и аквапарк.

На Домбае хорошо подготовленные трассы. Кроме того, туристы могут насладиться прекрасными видами природы, завораживающими горами Кавказа. Также я бы посоветовала отправиться путешественникам в Большой Вудъявр в Мурманской области, — добавила Ансталь.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал, что сэкономить на отдыхе в зимнее время года можно, если спланировать путешествие на период до или после новогодних праздников. Кроме того, таким образом удастся избежать скопления большого количества туристов.