Названы самые популярные безвизовые страны среди россиян Вице-президент РСТ Горин: Турция, Египет и Таиланд являются самыми популярными безвизовыми странами у россиян

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Турция, Египет и Таиланд являются самыми популярными безвизовыми странами для россиян, рассказал в беседе с РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он также напомнил, что оформление виз не потребуется для посещения Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Сербии.

Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд, — отметил Горин.

Также он подчеркнул, что в последнее время среди россиян набирают популярность такие направления, как Мальдивы, Индонезия, Вьетнам, Куба, Доминикана и Венесуэла. В эти страны гражданам России также не требуется оформлять визы.

Ранее сервис OneTwoTrip провел исследование и выяснил, что более половины россиян, планирующих путешествия в январе, рассматривают для поездок города России и чаще всего интересуются перелетами в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений спросом пользуется Турция, чаще всего туристы интересуются билетами в Стамбул и Анталью.