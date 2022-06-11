Названы самые полезные продукты летом Диетолог Гинзбург рассказал про самые полезные продукты летом

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Эксперт отметил, что летом у организма снижается потребность в еде. По его словам, одним из механизмов предупреждения о насыщении является повышение температура тела, пишет URA.RU.

Овощи, рыба, ягоды и традиционно, поскольку это полезно в любое время года, кисломолочные напитки. Лето уникально тем, что у нас снижается потребность в еде. Мы легче обходимся малым количеством пищи, — рассказал Гинзбург.

Он указал на то, что лето по этой причине является идеальным временем года для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что наиболее подвержены заражению столбняком непривитые дети, пожилые люди и женщины, рожавшие без медицинской помощи. Эксперт отметил, что чаще заражению подвержены мальчики из-за повышенного травматизма. Он подчеркнул, что летальность столбняка остаётся очень высокой. Иммунолог указал на то, что человек может не знать, что болен, так как инкубационный период длится от 6 до14 дней.