Названы самые полезные для сердца, мозга и сосудов добавки к кофе Физиолог Лялина: лимонный сок является одной из самых полезных добавок к кофе

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Лимонный сок, кардамон, корицу, гвоздику и ваниль можно употреблять с кофе, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения физиолог Ирина Лялина. По ее словам, эти продукты принесут много пользы. Она отметила, что, например, в лимонном соке много аскорбиновой кислоты, которая поможет иммунной системе.

В лимонном соке много аскорбиновой кислоты, помогающей функционировать нашей иммунной системе, а также повышающей эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Люди с низким давлением, страдающие мигренью, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение, — рассказала Лялина.

Кардамон при этом снизит тягучесть крови и снимет спазмы кишечника, а корица улучшит умственную деятельность, физическую выносливость и поддержит тонус сосудов, уточнила она. Гвоздика же способна оказать обезболивающий эффект. Натуральная ваниль, по словам эксперта, способна снизить риск инсульта, ускорить обменные процессы и замедлить старение.

Помните, что этот напиток «иссушает» организм, вызывая частое мочеиспускание, поэтому на каждую чашку кофе выпивайте лишнюю чашку чистой воды, и ваш организм скажет вам спасибо, — добавила эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что безопасная для здорового человека доза кофеина — не более четырех чашек. При этом она напомнила, что кофеин вреден людям с повышенной чувствительностью к нему. В этих случаях у человека могут возникать повышенная тревожность и учащенное сердцебиение.