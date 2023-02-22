Названы самые полезные блины Диетолог Соломатина назвала блины с капустой и ягодами самыми полезными

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Блины с овощами и большим содержанием клетчатки являются самыми полезными для организма, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, для любителей сладкого в качестве начинки подойдут мороженые ягоды или можно сделать соус для блинов из натурального йогурта с добавлением ягод.

Лучше, чтобы начинка содержала клетчатку. Можно использовать мороженые ягоды для тех, кто любит сладкое. Можно сделать соус из натурального йогурта с ягодами или использовать капусту, грибы и любую зелень, — отметила Соломатина.

Диетолог посоветовала использовать блины только в качестве основного блюда. Традиционное для Масленицы угощение подойдет на завтрак, обед или десерт, но ни в коим случае не переедать.

Пару блинов с начинкой могут заменить основное блюдо, но это не значит, что сначала надо съесть блины с начинкой, а потом с ягодами. На блины налегать не нужно, потому что они высококалорийные и тяжело перевариваются, особенно если туда добавляют сахар, варенье и сгущенку. Можно съесть четыре-пять маленьких блинчика и не более трех, если они большие, — добавила Соломатина.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что к блинам вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять ягоды и фрукты, а также нежирную сметану и натуральный йогурт. Также специалист предостерегла от того, чтобы запивать блины алкогольными напитками, поскольку спиртное может усложнить переваривание тяжелой пищи.