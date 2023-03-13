Названы самые эффективные сосудосуживающие капли для лечения насморка Лор Зайцев назвал детские сосудосуживающие капли эффективными для лечения насморка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человек пользуется сосудосуживающими каплями для лечения насморка, то эффективнее всего будут детские аналоги, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, подобный препарат нужно использовать не больше шести-семи дней. За этот срок воспаление должно уйти, а заболевание купируется

Если при лечении насморка назначать сосудосуживающие капли, то детские. Их стоит использовать не больше чем на шесть-семь дней. За это время воспаление должно уходить, и заболевание должно купироваться, — отметил Зайцев.

Лор подчеркнул, что сосудосуживающие капли эффективны, так как их выраженное действие чувствуется практически через несколько секунд, препарат на время сокращает слизистую оболочку и быстро убирает симптомы заболевания.

Ранее Зайцев рассказал, что частой ошибкой при лечении насморка является использование агрессивных сред, в частности сока чеснока, свеклы, лука или редьки. По его словам, также не стоит промывать полость носа растворами собственного приготовления, так как в результате пересушивается и воспаляется слизистая. Кроме того, лор подчеркнул, что часто люди не идут на прием к специалисту из-за недоверия, финансовой экономии или временной занятости.