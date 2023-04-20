Названы самые эффективные боеприпасы для уничтожения танков ВСУ Военный обозреватель Суконкин: танки ВСУ лучше всего поражаются подкалиберными и кумулятивными снарядами

Фото: МО РФ

Броню танков, в том числе стоящих на вооружении ВСУ, проще пробить подкалиберными и кумулятивными снарядами, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что в первом случае речь идет о металлическом ломе из вольфрама или сплава с добавлением обедненного урана без взрывчатого вещества.

Подкалиберный снаряд очень опасен для танков. В нем нет взрывчатого вещества, но его начальная скорость до 2 км/с придает ему огромную кинетическую энергию: он поражает экипаж и оборудование танка осколками брони, самого боеприпаса, искрами. По сути это лом из высокопрочного металла, сплава, обычно из вольфрама или с добавлением обедненного урана. Если попасть в боекомплект, то он детонирует и уничтожает танк, — заявил Суконкин.

По его словам, кумулятивный боеприпас образует при попадании кумулятивную струю направленного взрыва, ее скорость доходит до 6 км\с., создавая внутри танка избыточное давление, уничтожающее экипаж. При этом подкалиберный снаряд крайне сложно сбить, в отличие от более хрупких кумулятивных.

Суконкин ранее подчеркнул, что Россия, при необходимости, «в полной рост» сможет использовать в зоне СВО старые советские танки Т-54/55 и Т-62, которые оснащены мощными 100-мм и 115-мм пушками соответственно. По его словам, модифицированный Т-62М1 оснащен не хуже Т-72, а сам по себе танк — это основа, наполняемая современным оборудованием. Эксперт считает, что нельзя говорить, что Т-54, Т-55 или Т-62 «будут плохими».