Названы самые частые ошибки при онлайн-собеседовании HR-эксперт Валинуров: неформальный внешний вид на онлайн-собеседовании ошибочен

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Неправильный внешний вид и взгляд не на камеру являются самыми частыми ошибками при онлайн-собеседовании, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, многие кандидаты совершают ошибку, думая, что если собеседование проходит не в офисе, то можно сидеть перед камерой в домашней одежде, но это не так. По его словам, при первой встрече всегда нужен максимально деловой дресс-код.

Важно и что на фоне, качество освещения. Работодатель смотрит на внешний вид, потому что учитывает не только опыт, но и то, что человек будет каждый день появляться в офисе или где-то еще. Хочется приятно смотреть на человека. Камера должна находиться прямо, а не где-то сбоку, — сказал Валинуров.

Также при онлайн-собеседовании важно смотреть на своего собеседника, а не на свое резюме. Взгляд в камеру повышает эффект присутствия, и появляется больше вовлеченности в кандидате.

Ранее Валинуров рассказал, что специалисты в IT-сфере по-прежнему будут востребованы в 2024 году. По его словам, практически все позиции останутся актуальными, в частности, спрос на сотрудников будет расти в агросекторе и машиностроении. У топ-менеджеров появятся другие задачи, отметил Валинуров. По его словам, рыночная ситуация меняется и руководителям предстоят новые вызовы.