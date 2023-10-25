Названы российские системы ПВО, которые могли сбить одновременно две ATACMS Военэксперт Дандыкин: украинские ATACMS уязвимы перед любой системой ПВО ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс С-300

Американские ракеты ATACMS уязвимы перед любой системой ПВО в арсенале Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию Министерства обороны РФ о перехвате сразу двух таких боеприпасов в зоне СВО. Аналитик не исключил, что ATACMS могли быть уничтожены системами «Бук-М3», «Тор», «Панцирь» или С-300.

Предположу, что все российские комплексы ПВО — ближнего и дальнего действия — могут сбивать ракеты ATACMS. Она баллистическая, достаточно старая, ей 30 лет, 1990-х годов разработки. Если перехватили в прифронтовой зоне, то, предположу, отработал «Бук-М3», «Тор», «Панцирь». Или что-то посерьезнее — С-300, С-400. Для них не проблема вести две ракеты, три ракеты и уничтожать, даже если ATACMS идут одна за одной, подряд, — отметил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные в течение прошедших суток перехватили сразу две тактические баллистические ракеты ATACMS. Это первое подобное сообщение ведомства с тех пор, как боеприпасы оказались в распоряжении украинских войск.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия успешно справляется с управляемыми ракетами ATACMS. Эксперт отметил, что российские военные изучили опыт работы с HIMARS и Storm Shadow, разработав методы противодействия им. Как писало иранское издание Farda, передача Киеву американских ракет не стала сюрпризом для Москвы и не смогла изменить ситуацию на поле боя.