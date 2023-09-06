Названы российские самолеты, способные нести ФАБ-1500 Герой России Липовой: ФАБ-1500 способны нести Су-30, Су-35 и Ту-22М

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что авиабомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) способны нести истребители-бомбардировщики Су-34, Су-30, Су-35 и их модификации, а также бомбардировщики, в том числе стратегические: Су-24, Ту-22М и Ту-95.

ФАБ-1500 М54 с УМПК могу нести: Су-34 — современный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для применения всего перечня боеприпасов, имеющихся у ВКС РФ, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М, а также на истребители Су-30 и Су-35 и их модификации и бомбардировщик Су-24 тоже потянет, — считает Липовой.

Он также добавил, что основной целью для российских авиабомб ФАБ-1500 могут стать заглубленные объекты Вооруженных сил Украины. По его словам, подобные объекты такие бомбы поражают весьма эффективно.

Он также отметил, что ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции могут применяться для поражения площадных наземных целей.

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК в ходе спецоперации на Украине. Конструкторам пришлось создать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы.