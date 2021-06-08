Названы российские города — рекордсмены по «пьяным» преступлениям

Специалисты компании «Delta Системы безопасности» назвали города — рекордсмены по «пьяным» преступлениям в России. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе исследования эксперты
Второе место поделили между собой Москва и Челябинск. В этом году количество «пьяных» преступлений возросло на 26%, в то время как в «городе металлургов» всего на 2%. Следующие позиции антирейтинга заняли Самара, Нижний Новгород и Казань.
Меньше всего подобных происшествий происходит в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане. Эти города были признаны самыми «мирными» относительно «пьяных» преступлений.
Характер самих правонарушений практически не изменился. По большей части это пьяный дебош, кражи, а также нарушение общественного порядка.
Ранее Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления пьяных людей в вытрезвители. Из текста, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что силовики получат право забирать нетрезвых граждан в том числе из дома.