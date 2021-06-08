Названы российские города — рекордсмены по «пьяным» преступлениям

https://static.news.ru/photo/56b16ef6-c82d-11eb-b6cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты компании «Delta Системы безопасности» назвали города — рекордсмены по «пьяным» преступлениям в России. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе исследования эксперты проанализировали больше 100 тысяч происшествий в период с 2019 по 2021 год. По итогам выяснилось, что первое место в этом антирейтинге занял Санкт-Петербург. В текущем году преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения, составили 20% от общего числа происшествий в Северной столице.

Второе место поделили между собой Москва и Челябинск. В этом году количество «пьяных» преступлений возросло на 26%, в то время как в «городе металлургов» всего на 2%. Следующие позиции антирейтинга заняли Самара, Нижний Новгород и Казань.

Меньше всего подобных происшествий происходит в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане. Эти города были признаны самыми «мирными» относительно «пьяных» преступлений.

Характер самих правонарушений практически не изменился. По большей части это пьяный дебош, кражи, а также нарушение общественного порядка.

Ранее Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления пьяных людей в вытрезвители. Из текста, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что силовики получат право забирать нетрезвых граждан в том числе из дома.