За восемь месяцев текущего года в России зарегистрировали более 24 тысяч несовершеннолетних, совершивших те или иные преступления. При этом показатели регионов сильно разнятся. Так, Свердловская область возглавила антирейтинг, а в Чечне, напротив, зафиксировано меньше всего малолетних правонарушителей. По мнению эксперта, с которым мы пообщались, уровень детской преступности зависит от целого ряда факторов. Например, от социального неблагополучия родителей или вовлечённости подростков в наркоторговлю. Что ещё толкает несовершеннолетних идти против закона — читайте в нашем материале.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомился News.ru, с января по август 2019 года больше всего преступивших закон несовершеннолетних было выявлено в Свердловской (1281), Челябинской (1045) и Кемеровской (874) областях. Также высокие показатели отмечаются в Иркутской области (803) и Пермском крае (737).

Тогда как меньше всего несовершеннолетних преступников зафиксировано в Чечне (2), Чукотском (14) и Ненецком (19) автономных округах. За ними следуют Ингушетия (27) и Калмыкия (37).

Сильнее всего число правонарушителей из этой возрастной группы за январь — август возросло в Псковской области (+32,3%), Чукотском АО (+27,3%) и Тамбовской области (+20,9%). Сократилось — в Чечне (–50%), Костромской (–34,2%) и Рязанской (–33,3%) областях.

Как рассказал News.ru полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР Евгений Черноусов, минимальное количество малолетних преступников в отдельных регионах, в частности в Чечне, обусловлено поведенческими особенностями их жителей. Например, традиционным уважением к старшим и послушанием. Взрослые же, в свою очередь, часто берут на воспитание оставшихся без родителей маленьких родственников.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

По словам эксперта, больше всего преступников среди несовершеннолетних в Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях могут выявлять по ряду причин. Так, это промышленные регионы, которые исторически высококриминогенны и связаны с каналами прохождения наркотрафика, отметил Черноусов.

Там судимых довольно много. Судимых, которые приходят и влияют на несовершеннолетних. Один из главных факторов — это каналы наркотрафика. Он как раз проходит по Екатеринбургу, касается Челябинска, Кемерово. Где есть определённая работа, работают промышленные предприятия, есть деньги у молодёжи, туда подтягиваются наркодельцы и подсаживают молодёжь на наркотики. Эта проблема является острой уже на протяжении нескольких лет. Ну и безнадзорность — имеется в виду, что сами себе предоставлены. Семей неблагополучных тоже много в этих промышленных регионах. И слабая профилактическо-предупредительная работа правоохранительных органов. Евгений Черноусов полковник милиции в отставке

При этом Черноусов добавил, что не связывал бы рост числа выявленных несовершеннолетних преступников в Псковской области, Чукотском АО или Тамбовской области однозначно с негативными тенденциями. По его словам, такая динамика может быть временной, а также свидетельствовать об активизировавшейся работе правоохранителей.

По информации Федеральной службы исполнения наказаний, на конец 2018 года в воспитательных колониях находились 1310 несовершеннолетних. Больше всего из них отбывали наказание за разбой и грабёж (299 чел.), кражу (168 чел.), изнасилование (164 чел.), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (121 чел.) и убийство (117 чел.).

Андрей Любимов/АГН «Москва» Андрей Любимов/АГН «Москва»

В сентябре уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину амнистировать в том числе осуждённых по нетяжким статьям несовершеннолетних. В частности, предполагается при определённых условиях освободить от наказания или сократить срок его отбывания осуждённым за преступления, совершённые ими до достижения 18 лет.

Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов. Поэтому необходимо снизить на несовершеннолетних негативное влияние, которое может быть получено в условиях заключения. Уверена, амнистия может благотворно повлиять на их исправление. Анна Кузнецова уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка

В свою очередь, спикер нижней палаты парламента поручил профильным комитетам Госдумы изучить инициативу Кузнецовой.