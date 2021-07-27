Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Лидером по уровню зарплат в России является Чукотка. Об этом свидетельствуют данные рейтинга социально-экономической устойчивости регионов, названные Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), сообщают «Известия».

Второе место в нём занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), на третьей строчке расположилась Москва.

В первую десятку субъектов с самыми высокими зарплатами также вошли Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ (НАО), Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Якутия и Санкт-Петербург.

По величине минимальной стоимости жизни на первом месте оказался ЯНАО, второе заняла Москва, третье — Сахалинская область.

ЯНАО также признан самым экономически устойчивым регионом России. Второй стала Чукотка, а третье место разделили между собой Москва, НАО и Сахалинская область.

Рейтинг социально-экономической устойчивости регионов за I квартал 2021 года основан на данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства и базируется на четырёх самостоятельных исследованиях ФоРГО и сводном интегральном. В рейтинге выделено три десятка позиций, но попали в него свыше 40 субъектов.

Ранее сообщалось, что в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложили законодательно установить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплату. Кроме того, там считают, что каждый год должны увеличиваться МРОТ, медианная зарплата, а также соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода.